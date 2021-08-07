Жена Виктора Павлика показала фигуру в купальнике через 7 недель после родов

Екатерина Репяхова прекрасно выглядит.

Жена Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, которая в июне родила первенца, показала, как выглядит ее фигура.

Так, 27-летняя возлюбленная певца опубликовала в своем Instagram фотоколлаж, который сделала из снимков с отдыха в Карпатах. На фотографиях молодая мамочка позирует в сплошном купальнике в бассейне.

instagram.com/repyahovakate

"Увидела в блогера пост, где она спросила у подписчиков, как они узнали о ней! И тоже захотелось вас такое спросить. Хотя понимаю, что большинство напишет "желтая пресса". За что ей спасибо! Так вот, расскажите, откуда? Какой блоггер? P.S. А какие фото остались у меня в архиве. Лучше гор могут быть только горы", — написала Катя.

В комментариях пользователи писали, что услышали о Кате, в частности, из-за скандала Павлика с его бывшей или хотели посмотреть на новую жену звезды. Кто-то узнал о ней от блоггеров, из-за ее борьбы с циститом, а также из сюжетов на телевидении и новостных статей.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика показала себя беременной в нижнем белье. Екатерина вспомнила время, когда была беременная.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку