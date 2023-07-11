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Жена Виктора Павлика показала фигуру в купальнике и призналась, чем недовольна в себе

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1818
Время на прочтение
2 мин
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Жена Виктора Павлика показала фигуру в купальнике и призналась, чем недовольна в себе

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сейчас блогерша занимается спортом и пытается правильно питаться.

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась, как следит за своей формой.

29-летняя блогерша в последнее время начала серьезно относиться к своему телу и здоровью. Так, Екатерина рассказала в сторис в Instagram, что теперь занимается плаванием, хотя раньше не любила это и вид спорта.

"Мне 29 лет и я решила научиться правильно плавать. Никогда не поздно начать. Никогда не понимала плавания, и решила выйти из зоны комфорта. Сейчас я собой горжусь, потому что у меня есть конкретные проблемы с силой воли. И я совсем не спортивная", – поделилась Репяхова.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме тренировок, Екатерина также начала следить за своим питанием. По словам блоггерши, сейчас в ее рационе много вредных продуктов, которые она планирует исключить.

"Хочу научиться правильно питаться. Пока в моей жизни много мучного, сладкого, "мака" и "когда", — призналась жена Павлика.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Чтобы быть честной со своими подписчиками блоггер показала, как выглядит сейчас ее фигура, над которой она хочет поработать.

"Как результат вот такую фигуру имею. Надеюсь показать фото под названием "После", — написала Екатерина.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дата публикации
Просмотры
1818
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