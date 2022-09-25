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Жена Виктора Павлика показала фото с их романтического свидания в Киеве

Жена Виктора Павлика показала фото с их романтического свидания в Киеве

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Жена Виктора Павлика показала фото с их романтического свидания в Киеве

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова устроила романтический уикенд с мужем в украинской столице.

Так, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова находятся в Киеве, где Катя развивает собственный бренд детской одежды, а Виктор Франкович занимается своими делами.

Впрочем, влюбленные нашли немного свободного времени, чтобы посвятить его друг другу и сходить на свидание. На странице в Instagram Репяхова разместила фото и видео с совместного отдыха с мужем.

Для просмотра фото и видео листайте влево

Супруги погуляли по городу, сходили в кинотеатр, а также покатались на самокате. И все это происходило на левом берегу Киева, на Позняках, где, как известно, супруги живут и снимают квартиру.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика Екатерина ответила на упреки, касаемые возраста певца. Как известно, артист старше своей жены на 28 лет. Такая разница в возрасте не помешала паре построить счастливую семью и родить сына Михаила. На хейт пользователей Екатерина ответила, что желает, чтобы всех дедов так любили молодые девушки, как ее Виктора Франковича.

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