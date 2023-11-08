Жена Виктора Павлика показала, как борется с задержкой речи их сына

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, подробно рассказала, как проходит лечение их двухлетнего сына Михаила, который до сих пор не разговаривает.

Супруги решили заниматься педагогической коррекцией сына, отказавшись от лекарств. Репяхова отметила, что Миша уже показывает успешные результаты лечения. Он удачно произносит звуки, говорит некоторые слова и начал понимать, когда к нему обращаются.

"Нашему сыну Мише 2,4 года. И он пока не разговаривает. Не понимает обращений к нему так, как понимают его сверстники. Прошли мы большой путь диагностики. И сейчас занимаемся коррекцией педагогически. Без лекарств. У нас уже большие успехи. Миша повторяет звуки, говорит некоторые слова и гораздо лучше понимает обращения", — призналась Репяхова.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

В частности, в своем Instagram блогерша показала, как ребенок занимается со специалистами. Миша посещает занятия по нейрокоррекции. Это помогает восстанавливать нарушенные функции мозга и корректировать нервную систему.

С сыном звездных супругов проводятся дыхательные, сенсорные и физические упражнения. По словам Репяховой, они способствуют урегулированию тонуса, улучшению его мышления, памяти и внимания. Такой комплексный подход также стабилизирует общее эмоциональное состояние ребенка.

Жена Виктора Павлика показала, как их сын занимается упражнениями для развития речи

Напомним, что недавно звезда "Квартала 95" Юрий Ткач рассказал, как приобщается к воспитанию девятилетней дочери Лизы. Артист поделился, занимается ли половым воспитанием девочки и как будет реагировать на будущих ее ухажеров.

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