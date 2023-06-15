Жена Виктора Павлика показала, как двухлетие сына во Львовской области празднует

Сегодня, 15 июня, день рождения празднует сын певца Виктора Павлика и блогерши Екатерины Репяховой Михаил.

По этому случаю Репяхова на странице своей страницы в Instagram показала, какой праздник организовала ребенку. Супруги находятся во Львовской области, где в одном из загородных гостиничных комплексов собрали друзей и родных.

Как рассказала Екатерина, она с помощью агентства устроила праздник Мишеньке в стиле его любимого мультика "Синий трактор".

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Екатерина с мужем и сыном снялась в праздничной фотосессии. Репяхова выбрала красивое белоснежное платье, которое дополнила поясом. Виктор Павлик был в синих джинсах и белой рубашке, ну а маленький именинник сменил два образа. Сначала Мишенька был в светлом полосатом костюме, а затем в льняном костюме.

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что до этого, 13 июня, день рождения отметила мама Миши и супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова. Блогерше исполнилось 29 лет. Свой день рождения Репяхова встретила в кругу родных в Карпатах.

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