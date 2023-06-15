Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Жена Виктора Павлика показала, как двухлетие сына во Львовской области празднует

Жена Виктора Павлика показала, как двухлетие сына во Львовской области празднует

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1261
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена Виктора Павлика показала, как двухлетие сына во Львовской области празднует

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова устроила Мише настоящий детский праздник.

Сегодня, 15 июня, день рождения празднует сын певца Виктора Павлика и блогерши Екатерины Репяховой Михаил.

По этому случаю Репяхова на странице своей страницы в Instagram показала, какой праздник организовала ребенку. Супруги находятся во Львовской области, где в одном из загородных гостиничных комплексов собрали друзей и родных.

Как рассказала Екатерина, она с помощью агентства устроила праздник Мишеньке в стиле его любимого мультика "Синий трактор".

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / © instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / © instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / © instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / © instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Екатерина с мужем и сыном снялась в праздничной фотосессии. Репяхова выбрала красивое белоснежное платье, которое дополнила поясом. Виктор Павлик был в синих джинсах и белой рубашке, ну а маленький именинник сменил два образа. Сначала Мишенька был в светлом полосатом костюме, а затем в льняном костюме.

Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / © instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / © instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / © instagram.com/repyahovakate
Сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой исполнилось два года / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что до этого, 13 июня, день рождения отметила мама Миши и супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова. Блогерше исполнилось 29 лет. Свой день рождения Репяхова встретила в кругу родных в Карпатах.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1261
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация