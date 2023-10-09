Жена Виктора Павлика показала, как ее сестра с детьми в Израиле прячутся от обстрелов

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала о своей сестре, проживающей в Израиле.

После того как утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль, в стране продолжаются жестокие бои и постоянные обстрелы. Сестра Екатерины вместе со своими детьми проживает в одном из районов Тель-Авива, где также слышны сильные взрывы.

Блогерша рассказала поклонникам, что сейчас ее родные постоянно находятся в укрытии и боятся выходить на улицу.

"У них стабильно. Тихо. Но на улицу не выходят, особенно дети. Потому что в страны около 200 террористов гуляет", – рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова рассказала о сестре в Израиле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Однако уже через некоторое время после этого в городе стали слышны сильные взрывы. Как рассказали родные блоггеры, в их доме задрожали окна, а в небе это дело пролетали истребители. Однако, по словам сестры Екатерины, они не теряют настроение, ведь власти Израиля пообещали сделать все, чтобы остановить террористов.

"У нас под домом земля дрожит от взрывов. Громится вдали без остановки. Окна стучат от этой вибрации. Истребители в небе каждые 15 мин. Но мне нравится настроение наших политиков и военных. Лучше один раз пережить, чем жить в страхе всю жизнь. Эта лояльность ни к чему не привела за все эти годы", — высказалась сестра Репяховой.

Екатерина Репяхова рассказала о сестре в Израиле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также жена Павлика поделилась кадрами, как ее маленькие племянники прячутся от обстрелов в бомбоубежище.

"Мои любимые детишки", — трогательно обратилась к ним Екатерина.

Екатерина Репяхова рассказала о сестре в Израиле / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что неподалеку от родных Екатерины Репяховой живут Алла Пугачева и Маским Галкин. Российский юморист уже вышел на связь с фанами и ответил, где сейчас находится его семья.

Читайте также: