Жена Виктора Павлика показала, как она с мужем и 3-летним сыном отдыхает возле моря

Екатерина порадовала семейным контентом.
Украинский певец Виктор Павлик и его жена, бизнесвумен Екатерина Репьяхова отправились в небольшое путешествие по Украине.
Так, Репьяхова в своем фотоблоге рассказала, что она вместе с мужем и их с 3-летним сыном Мишей приехали в Одессу насладиться отдыхом. Там супруги забронировали себе номер в отеле недалеко от Черного моря. Также на территории находится бассейн с детскими развлечениями. Поэтому сын Павлика вместе с папой почти постоянно играли в детской зоне, вместе плавали и позировали перед объективом для фото на память.
Кроме того, супруга артиста поделилась, что их сын стал заниматься дельфинотерапией. Так, вместе с тренером Миша уже поплавал с животными и поиграл с ними. Как известно, Репьяхова очень переживает за отсутствие речи у 3-летнего мальчика, поэтому любыми методами пытается запустить этот процесс.
Напомним, недавно семья Виктора Павлика переехала в новую квартиру. Его жена Екатерина уже успела сделать небольшой обзор квартиры и рассказала о разных нюансах.
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