Жена Виктора Павлика показала, как проводит время с мужем и сыном при отключении света

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками, как проводит время с семьей во время отключения света.

Как рассказала Екатерина на странице в Instagram, когда выключают свет, они с Виктором Франковичем и годовалым Миitq садятся в машину и ездят по городу.

"Два дня без света, без отопления, без воды, без связи. Наше развлечение – это сесть в машину и куда-то уехать, для того чтобы зарядить гаджеты и cменить обстановку для Миши. И как хорошо, что именно в эти тяжелые дни муж не на гастролях", — рассказала Репяхова.

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Также блогер призналась, что несмотря на все проблемы, она чувствует себя спокойно, ведь она дома:

"Но я вам скажу, что чувствую себя сейчас максимально спокойно и комфортно. Ведь я на своей земле, я дома, я часть этого исторического момента нашей страны. И просто благодарю всех людей, которые обеспечивают нас безопасностью и коммуникациями!" – написала жена Павлика.

Напомним, на днях Екатерина Репяхова съездила в гости к своему старшему брату. Жена Виктора Павлика показала, на кого похож ее годовалый сын.

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