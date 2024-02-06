Жена Виктора Павлика показала, как с мужем впервые отдыхает без сына

Жена певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – поделилась, что они с мужем отправились в их первый отпуск без сына.

Супруги поехали отдыхать на запад Украины. Влюбленные остановились в Буковеле. Там Репяхова и Павлик будут семь дней. Супруги уже успели прокатиться на подъемнике и лыжах, а также полюбоваться невероятным видом на заснеженные горы и лес.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кстати, в эту поездку супруги отправились без двухлетнего сына. Миша сейчас находится в Киеве с бабушкой, которая ухаживает за ним, водит его на занятия и в садик.

"Поехали мы в Буковель без Миши. Я не верю, что это произошло, что я оставила своего сына на семь дней на маму. Это первый наш такой опыт, но он когда-то должен был произойти", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Павлика объяснила, почему решила поехать в отпуск без сына. Дело в том, что в январе они немало куда путешествовали вместе. По словам Екатерины, сын просто устал от поездок.

"Мы в январе были в Яремче, потом были в Днепре и должны были все вместе с мамой, с Мишей, с Виктором Франковичем ехать в Буковель. Когда мы приехали из Днепра, мы поняли, что это очень тяжело для Миши. Я видела, что его нервная система немного изменилась, потому что нет какой-то стабильности, нет нормального графика повестки дня, а для него это очень важно, как и для любого ребенка", — пояснила блогерша.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика добавила, что и им с мужем просто необходимо было отдохнуть только вдвоем, а также сыну побыть без мамы.

"Я точно знаю, что эта поездка нужна и нам с Виктором Франковичем, как мужу и жене, и Миша тоже должен учиться спать не только со мной и вообще быть без мамы. Это такой будет опыт для него, возможно, элемент взросления", — добавила блогерша.

Пост Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, в настоящее время в Карпатах отдыхает певица Ирина Федишин. Артистка там находится со всей семье. Исполнительница уже показывала, как проходит их отпуск в горах.

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