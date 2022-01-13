Жена Виктора Павлика показала, как сын и дочь артиста отреагировали на ее беременность

Екатерина поделилась трогательным семейным видео.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила поделиться с поклонниками достаточно личным видео.

Так, на странице в Instagram избранница артиста разместила видео, на котором Павлик сообщает своим старшим детям – сыну и дочери о пополнении в семье. И их реакция очень трогательна:

"Видео, которое я хотела опубликовать еще год назад, но почему-то этого не делала. И вот сейчас пришло время. Видео о том, как муж сообщил о пополнении в нашей семье сыну и дочери, а я своей племяннице Настюше. На тот момент мы еще не знали, кто будет девочка или мальчик", — подписала видео Репяхова.

Так, 37-летний сын Виктора Франковича Александр сначала не понял, что это не шутка. А когда осознал, что действительно станет братом, был очень счастлив, правда сказал: "да я старый уже". Дочь Кристина была более сдержанной в своих эмоциях, однако тоже порадовалась за отца.

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