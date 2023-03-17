Жена Виктора Павлика показала, какую ценную покупку совершил певец: "Мечта мужа сбылась"

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова показала, что себе приобрел ее муж.

В сторис в Instagram внимательные подписчики заметили, что исполнитель подвозил жену на новом авто. Так что Екатерина решила поделиться с поклонниками новостью.

"Мы на этом не акцентировали внимание. Но мечта мужа сбылась. Он вернулся на Land Rover, на которых ездил большую часть своей жизни", — рассказала блогерша.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Для себя Павлик выбрал белый автомобиль Land Rover из салона. Стоимость такого автомобиля составляет более двух миллионов гривен. Но, как отметила Екатерина, певец много времени проводит за рулем, ведь много ездит на гастроли.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Счастлива за своего мужа. Он заслужил. Пол своей жизни он проводит в машине и на гастролях", — добавила жена Павлика.

Также блогерша ожидает и новый автомобиль для себя, ведь ее автомобиль она продала. Без машины для обоих, по словам Екатерины, их семье сложно.

"Был период, когда мы вдвоем были без машины. Это было еще сложнее", — добавила блогерша.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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