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Жена Виктора Павлика показала милое видео, как они танцевали и певец носил ее на руках

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
2 мин
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Жена Виктора Павлика показала милое видео, как они танцевали и певец носил ее на руках

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Пока пара танцевала, их маленький сын смешно бегал рядом.

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова поделилась милым видео, на котором показала танцы вместе с любимым.

На своей странице в Instagram избранница исполнителя разместила ролик, снятый в Трускавце. Там, напомним, Виктор Франкович выступал на новогодние праздники и отдыхал вместе с семьей.

В видео Павлик и Репяхова танцуют под исполнение вживую оркестра, одетого в национальные украинские костюмы. Виктор Франкович кружил любимую, а в конце танца взял ее на руки. Пока супруги танцевали, рядом бегал и улыбался их маленький сын Миша.

"Неожиданная импровизация. Муж пригласил на танец", — подписала видео Репяхова.

В свою очередь, поклонники признались, что были очарованы танцем пары: "Да вы посмотрите только на Мишеньку: он видит пример здорового поведения родителей. Счастье и любовь, гармония и танцы любящих мамы и папы – это то, что он себе запечатлеет в памяти и пронесет через жизнь", "Счастливые родители — счастливые дети! Очень люблю вашу семью. Вы очень много вместе прошли — заслуживаете счастья", "Какие вы красивые, смотрю я на вас и вижу, как вы искренне любите друг друга" .

Напомним, недавно жена Виктора Павлика Екатерина поделилась архивным фото, на котором изображена еще совсем юной со своим будущим избранником. В юности Екатерина была фанаткой творчества Виктора Франковича.

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Дата публикации
Просмотры
238
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