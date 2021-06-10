Жена Виктора Павлика показала обнаженный живот на последних днях беременности

Вот-вот Екатерина впервые станет мамой.

Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, которая недавно отпраздновала с любимым первую годовщину свадьбы, вот-вот впервые станет мамой.

С подписчиками своего фотоблога Екатерина активно делится подробностями своей жизни. Поэтому не стала скрывать, что рожать ей совсем скоро. В сторис Instagram девушка разместила снимок, на котором позирует в штанах, топе и накидке. Тем самым демонстрируя уже очень большой животик.

instagram.com/repyahovakate

"Живот стал еще ниже", — коротко прокомментировала Репяхова.

Кроме того, Екатерина поделилась скриншотом специального приложения для беременных. Он показал, что избранница Виктора Франковича станет мамой 12 июня.

instagram.com/repyahovakate

Напомним, что ранее беременная жена Виктора Павлика показала, как обустроила детскую для их сына. Екатерина отдала предпочтение светлым спокойным тонам.

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