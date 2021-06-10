Жена Виктора Павлика показала обнаженный живот на последних днях беременности

Вот-вот Екатерина впервые станет мамой.
Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, которая недавно отпраздновала с любимым первую годовщину свадьбы, вот-вот впервые станет мамой.
С подписчиками своего фотоблога Екатерина активно делится подробностями своей жизни. Поэтому не стала скрывать, что рожать ей совсем скоро. В сторис Instagram девушка разместила снимок, на котором позирует в штанах, топе и накидке. Тем самым демонстрируя уже очень большой животик.
"Живот стал еще ниже", — коротко прокомментировала Репяхова.
Кроме того, Екатерина поделилась скриншотом специального приложения для беременных. Он показал, что избранница Виктора Франковича станет мамой 12 июня.
Напомним, что ранее беременная жена Виктора Павлика показала, как обустроила детскую для их сына. Екатерина отдала предпочтение светлым спокойным тонам.