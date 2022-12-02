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Жена Виктора Павлика показала "привет" от ее мужа оккупантам в виде артиллерийского снаряда

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
186
Время на прочтение
2 мин
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Жена Виктора Павлика показала "привет" от ее мужа оккупантам в виде артиллерийского снаряда

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Артист оставил автограф и знаменитую фразу из своей песни на снаряде калибра 152-мм.

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала, какой "привет" российским оккупантам передал ее муж.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Репяхова разместила фотографию, на которой изображен артиллерийский снаряд калибра 152-мм. На нем Виктор Франкович оставил свой автограф и строчки из своей знаменитой песни. Павлик написал: "Ні обіцянок, ні пробачень!"

Виктор Павлик передал
Виктор Павлик передал "привет" оккупантам / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как известно, на днях в Украине началось серийное производство отечественных боеприпасов. В частности, очень дефицитных калибров, среди которых и 152 мм. Эти снаряды производятся по технологиям НАТО. Мощности расположены как в Украине, так и в стране партнера. Эти боеприпасы уже успешно прошли испытания, и Минобороны надеется обеспечить ими украинскую артиллерию. На днях Укроборонпром распространил видео и фотографии, на которых музыканты, военные и общественные деятели оставляют на новеньких боеприпасах послания своим врагам.

Свои приветы оккупантам уже успели передать парамедик "Тайра", лидер группы Kozak System Иван Леньо, украинский актер Алексей Тритенко.

ПВО: Алексей Тритенко и Соломон

Украинский актер, сыгравший в фильме «Киборги», Алексей Тритенко научил своего пса Соломона правильной реакции на оккупантов. Только посмотрите реакцию собаки на русских:) Даже собака знает, что россияне нам не друзья. #ППОпередайпривіт_оккупанту

Опубликован Государственный концерн "Укроборонпром" Четверг, 1 декабря 2022 г.

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Дата публикации
Просмотры
186
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