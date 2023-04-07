Жена Виктора Павлика показала роскошный внедорожник, который купила за 50 тысяч долларов

Екатерина Репяхова уже забрала автомобиль из салона.
Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова наконец-то рассказала поклонникам, какой именно автомобиль приобрела.
Некоторое время Екатерина интриговала подписчиков и не торопилась делиться деталями покупки. Аж вот в сторис своей страницы в Instagram Репяхова сообщила, что стала счастливой обладательницей внедорожника Audi Q3 Sportback. Свой выбор блогерша остановила на машине оранжевого цвета.
По словам Репяховой, она давно мечтала именно об Audi. Также Екатерина призналась, что у этой машины есть функция, которой ей очень не хватало в предыдущем авто – в этом автомобиле автоматически открывается багажник.
Также Екатерина вспомнила, какие машины у нее были раньше и рассекретила их стоимость.
Напомним, что недавно Катерина Репяхова делилась, что новый автомобиль обошелся ей в 50 тысяч долларов, что составляет более 1,8 миллиона гривен. Машину блогерша взяла из салона в кредит. Первый взнос в размере 60% Екатерина уже внесла. Вторую часть Репяхова планирует выплатить за год, хотя кредит у нее на три года. По словам жены Павлика, она планирует плодотворно работать в этом году, чтобы распрощаться с кредитом.
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