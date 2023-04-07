Жена Виктора Павлика показала роскошный внедорожник, который купила за 50 тысяч долларов

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова наконец-то рассказала поклонникам, какой именно автомобиль приобрела.

Некоторое время Екатерина интриговала подписчиков и не торопилась делиться деталями покупки. Аж вот в сторис своей страницы в Instagram Репяхова сообщила, что стала счастливой обладательницей внедорожника Audi Q3 Sportback. Свой выбор блогерша остановила на машине оранжевого цвета.

Екатерина Репяхова показала свое новое авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова показала свое новое авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова показала свое новое авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

По словам Репяховой, она давно мечтала именно об Audi. Также Екатерина призналась, что у этой машины есть функция, которой ей очень не хватало в предыдущем авто – в этом автомобиле автоматически открывается багажник.

Также Екатерина вспомнила, какие машины у нее были раньше и рассекретила их стоимость.

Екатерина Репяхова показала свое предыдущее авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова показала свое предыдущее авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова показала свое предыдущее авто / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что недавно Катерина Репяхова делилась, что новый автомобиль обошелся ей в 50 тысяч долларов, что составляет более 1,8 миллиона гривен. Машину блогерша взяла из салона в кредит. Первый взнос в размере 60% Екатерина уже внесла. Вторую часть Репяхова планирует выплатить за год, хотя кредит у нее на три года. По словам жены Павлика, она планирует плодотворно работать в этом году, чтобы распрощаться с кредитом.

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