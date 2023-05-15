Жена Виктора Павлика показала сладкие поцелуи с мужем после долгой разлуки

Жена исполнителя Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, показала теплую встречу с мужем.

В частности, артист долгое время находился на гастролях за границей, поэтому семья долго не виделась. К приезду мужа Катя усердно готовилась. Она заказала клининг и убрала квартиру.

Екатерина Репяхова убрала квартиру / Фото: instagram.com/repyahovakate

Встретились супруги сразу не дома. Репяхова опубликовала короткий ролик, который был сделан на террасе одного из киевских заведений.

На видео Катя сладко целовала Виктора Павлика, который сдерживал слезы и чуть не плакал.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также исполнитель был очень рад видеть своего сына Мишу.

"Папа с нами", — коротко подписала видео Екатерина.

Напомним, супруга Виктора Павлика серьезно взялась за здоровье маленького сына. Катя начала волноваться, что у него задержка речи. Блогерша уже поделилась, что ей сказали по этому поводу врачи и есть ли у Миши патологии.

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