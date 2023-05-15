Жена Виктора Павлика показала сладкие поцелуи с мужем после долгой разлуки

Певец после гастролей наконец-то вернулся домой.
Жена исполнителя Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, показала теплую встречу с мужем.
В частности, артист долгое время находился на гастролях за границей, поэтому семья долго не виделась. К приезду мужа Катя усердно готовилась. Она заказала клининг и убрала квартиру.
Встретились супруги сразу не дома. Репяхова опубликовала короткий ролик, который был сделан на террасе одного из киевских заведений.
На видео Катя сладко целовала Виктора Павлика, который сдерживал слезы и чуть не плакал.
Также исполнитель был очень рад видеть своего сына Мишу.
"Папа с нами", — коротко подписала видео Екатерина.
Напомним, супруга Виктора Павлика серьезно взялась за здоровье маленького сына. Катя начала волноваться, что у него задержка речи. Блогерша уже поделилась, что ей сказали по этому поводу врачи и есть ли у Миши патологии.
Читайте также: