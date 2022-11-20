Жена Виктора Павлика показала старшего брата, на которого очень похож ее сын

Екатерина показала, как провела время с родным человеком.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками редких фото со своим братом Романом.

На днях Екатерина съездила в гости к старшему брату и показала, как провела с ним время. Родные люди пообщались, а маленький сын Екатерины получил от дяди красивую игрушку в подарок.

Екатерина с братом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сын и брат Екатерины Репейной / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дядя сделал подарок Михасику / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ответ на вопрос, в кого Михаил блондин", — подписала кадры с братом Репяхова.

Подписчики страницы Екатерины отметили, что ее сын действительно очень похож на дядю. А поняли они это, увидев архивные кадры, на которых изображен брат Екатерины в детстве.

Брат Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина с братом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Комплимент вашей маме. Каких хороших детей она воспитала. Мне очень нравится ваша семья", "и действительно, ваш сын очень на дядю похож", "очень красивые".

Напомним, ранее Екатерина Репяхова рассказала, почему ее сын заболел, когда они возвращались в Украину после отдыха. Мальчику стало плохо прямо на границе. Жена Павлика думала, что у ребенка ротавирус, впрочем, как выяснилось, причиной стала другая болезнь.

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