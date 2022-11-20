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Жена Виктора Павлика показала старшего брата, на которого очень похож ее сын

Жена Виктора Павлика показала старшего брата, на которого очень похож ее сын

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
345
Время на прочтение
1 мин
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Жена Виктора Павлика показала старшего брата, на которого очень похож ее сын

Екатерина Репяхова с братом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина показала, как провела время с родным человеком.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками редких фото со своим братом Романом.

На днях Екатерина съездила в гости к старшему брату и показала, как провела с ним время. Родные люди пообщались, а маленький сын Екатерины получил от дяди красивую игрушку в подарок.

Екатерина с братом / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина с братом / Фото: instagram.com/repyahovakate
Сын и брат Екатерины Репейной / © instagram.com/repyahovakate
Сын и брат Екатерины Репейной / Фото: instagram.com/repyahovakate
Дядя сделал подарок Михасику / © instagram.com/repyahovakate
Дядя сделал подарок Михасику / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ответ на вопрос, в кого Михаил блондин", — подписала кадры с братом Репяхова.

Подписчики страницы Екатерины отметили, что ее сын действительно очень похож на дядю. А поняли они это, увидев архивные кадры, на которых изображен брат Екатерины в детстве.

Брат Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate
Брат Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate
Екатерина с братом / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина с братом / Фото: instagram.com/repyahovakate
© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Комплимент вашей маме. Каких хороших детей она воспитала. Мне очень нравится ваша семья", "и действительно, ваш сын очень на дядю похож", "очень красивые".

Напомним, ранее Екатерина Репяхова рассказала, почему ее сын заболел, когда они возвращались в Украину после отдыха. Мальчику стало плохо прямо на границе. Жена Павлика думала, что у ребенка ротавирус, впрочем, как выяснилось, причиной  стала другая болезнь.

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Дата публикации
Просмотры
345
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