Жена Виктора Павлика показалась с новым носом и сравнила фото до и после операции

Блогерше уже сняли гипс, который ей наложили после операции.

Жена певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репьяхова — наконец-то показала результат пластической операции, которую ей недавно сделали на носу.

Сегодня Кате уже сняли гипс, который ей наложили после успешной ринопластики. Блогерша с нетерпением ждала того, чтобы увидеть результат операции. Хотя она немного и волновалась. Результатом ринопластики Репьяхова была довольна.

Екатерина Репьяхова оценила результат пластической операции / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Этот волнующий момент. Увидеть себя новую. Мне так страшно. Вдруг не понравится. Я шокирована. Я просто шокирована. Новый нос! У меня сердце вылетает! Прикольно!" – поделилась жена Виктора Павлика.

Теперь нос Кати пока что отекший. Окончательно блогерша возобновится примерно через полгода. Кстати, хотя гипс звезде Сети сняли, впрочем, она до сих пор должна ходить с пластырем на носу.

Фото Екатерины Репьяховой до и после операции / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Отек сойдет где-то через полгода. Еще с пластырем ходить", — добавила Репьяхова.

Пока пластырь Екатерине Репьяховой снимать нельзя / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша признается, что до сих пор не может привыкнуть к своей новой внешности.

"Пока не могу привыкнуть", – поделилась Катя.

Со временем Екатерина Репьяхова привыкнет к новой внешности / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репьяхова обратилась за услугами к пластическому хирургу. В общем, блогерше сделали ринопластику и липофиллинг. Возлюбленная Виктора Павлика также рассказывала, с какими неприятными ощущениями столкнулась после операции.

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