Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
20k
Время на прочтение
1 мин

Жена Виктора Павлика показалась в больнице и сообщила о перенесенной операции

Екатерина Репьяхова перенесла операцию. Блогерша поделилась подробностями.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Екатерина Репяхова

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика неожиданно показалась в больнице и сообщила, что перенесла операцию.

Блогер Екатерина Репьяхова заставила своих подписчиков очень сильно волноваться за нее. Избранница исполнителя неожиданно показалась в больнице. Жена Виктора Павлика опубликовала в Instagram-stories фото, где она лежит в больничной палате, а к ее руке была присоединена система капельницы.

"В больнице. Палата. Неожиданно", - загадочно писала Екатерина.

Екатерина Репьяхова в больнице / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова в больнице / © instagram.com/repyahovakate

Оказалось, что жена Виктора Павлика перенесла операцию. Больше подробности блогерша пока не раскрывает. Екатерина Репьяхова лишь отмечает, что операция была запланированной. Также она отметила, что все прошло успешно. Сейчас блогерша отдыхает после наркоза.

"Операционная. Это запланированная операция. Все хорошо. Местная анестезия у меня была впервые. Кружится голова пока от успокоительной таблетки. Ощущение, будто бахнула пару бокалов шампанского", - поделилась блогерша.

Екатерина Репьяхова в больнице / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова в больнице / © instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно победительница "Холостяка-13" Инна Белень перенесла сразу две операции. Блогерша уже объяснила, зачем ей понадобилось хирургическое вмешательство.

