Жена Виктора Павлика показалась в больнице и сообщила о перенесенной операции
Екатерина Репьяхова перенесла операцию. Блогерша поделилась подробностями.
Жена украинского певца Виктора Павлика неожиданно показалась в больнице и сообщила, что перенесла операцию.
Блогер Екатерина Репьяхова заставила своих подписчиков очень сильно волноваться за нее. Избранница исполнителя неожиданно показалась в больнице. Жена Виктора Павлика опубликовала в Instagram-stories фото, где она лежит в больничной палате, а к ее руке была присоединена система капельницы.
"В больнице. Палата. Неожиданно", - загадочно писала Екатерина.
Оказалось, что жена Виктора Павлика перенесла операцию. Больше подробности блогерша пока не раскрывает. Екатерина Репьяхова лишь отмечает, что операция была запланированной. Также она отметила, что все прошло успешно. Сейчас блогерша отдыхает после наркоза.
"Операционная. Это запланированная операция. Все хорошо. Местная анестезия у меня была впервые. Кружится голова пока от успокоительной таблетки. Ощущение, будто бахнула пару бокалов шампанского", - поделилась блогерша.
