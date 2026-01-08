Жена Виктора Павлика показалась в больнице под капельницей и пожаловалась на проблемы со здоровьем

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Супруга украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репяхова - напугала фото с больницы, где она запечатлена под капельницей.

Снимком избранница исполнителя поделилась в Instagram-stories. Блогерша призналась, что в последнее время ее постоянно мучают проблемы со здоровьем: коронавирус, пневмония, острый цистит, ротавирус. По словам Екатерины Репяховой, за три недели она перенесла три болезни. Особенно тяжело дался ротавирус, когда Катя просто лежала и не могла вообще ничего делать.

Екатерина Репяхова в больнице / © instagram.com/repyahovakate

"После Рождества перед Новым годом я очень сильно заболела ротавирусом. Заразилась я от Миши. Я пролежала просто камешком три дня. Меня тошнило, у меня была потеря аппетита, страшная ломота в теле, температура высокая. Третья болезнь за три недели...Я просто каждую неделю болею", - поделилась блогерша.

Екатерина Репяхова в больнице / © instagram.com/repyahovakate

Поэтому, Екатерина Репяхова сделала обследование организма, а также решила сделать все возможное, чтобы укрепить иммунитет. Врач назначил блогерше капельницы, поддерживающие организм. Поэтому, в течение пяти дней жене Виктора Павлика будут делать профилактические капельницы.

Екатерина Репяхова в больнице / © instagram.com/repyahovakate

"Так что делаю капельницы теперь ежедневно. Всего пять дней. Такая поддерживающая капельница. Буду помогать своему организму максимально", - добавила блогерша.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова показывала, как поздравляла Виктора Павлика с днем рождения. По случаю 60-летия мужа блогерша подготовила роскошный сюрприз.