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Жена Виктора Павлика порадовала мужа практичным подарком: "Рассматривал его пол часа, нюхал"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Время на прочтение
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Жена Виктора Павлика порадовала мужа практичным подарком: "Рассматривал его пол часа, нюхал"

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как призналась Екатерина, она специально ждала того момента, чтобы сделать любимому сюрприз тогда, когда они будут дома только вдвоем.

Жена певца Виктора Павлика – блогер и бизнесвумен Екатерина Репьяхова – показала, каким подарком порадовала мужа.

В частности, Катя решила сделать возлюбленному практичный презент, чтобы он исполнителю пригодился и тот им пользовался. Катя подарила Павлику кожаный ремень.

"Подарить мужу ремень – это было 100% попадания. Рассматривал его пол часа, нюхал", — поделилась Катя и добавила смеющийся смайлик.

Виктор Павлик оценивает подарок от Екатерины Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик оценивает подарок от Екатерины Репьяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кстати, подарок Репьяхова хотела вручить мужу по-особенному. Поэтому она дождалась того момента, когда они будут дома только вдвоем.

"Ждала того момента, когда мы останемся дома вдвоем, чтобы подарить подарок", — добавила Катя.

Екатерина Репьяхова сделала такой подарок Виктору Павлику, когда они были только наедине / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова сделала такой подарок Виктору Павлику, когда они были только наедине / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее Екатерина Репьяхова рассказала, чем закончился их публичный скандал с экс-женой Виктора Павлика – Лорой Созаевой. Также блогер призналась, зачем вынесла конфликт на публику.

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Дата публикации
Просмотры
671
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