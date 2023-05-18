Жена Виктора Павлика после скандала со спецпропуском обратилась к фанатам: "Благодарна за эту ситуацию"

После громкого скандала со спецпропуском жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, вышла на связь со своими подписчиками.

Екатерина решила продолжить активно вести свою страницу в Instagram и рассказывать о подробностях своей жизни. Однако сначала записала видеообращение относительно сложившейся ситуации.

В своей речи блогерша заявила, что скандал со спецпропуском стал для нее возможностью стать еще лучше.

"В первую очередь хочу сказать спасибо за поддержку. Еще вчера не думала, что буду это говорить, но сегодня с уверенностью говорю, что я благодарна жизни за эту ситуацию. Она дала понять многое, показала мне, кто мои друзья, а кто не совсем… Кто мои люди… Кризис – это развитие… Если этот кризис воспринимать, смотреть правде в глаза, работать над этим, это хорошая возможность стать лучшей версией себя, что я и делаю… Из этой неприятной ситуации я беру все, что поможет мне стать еще лучше", — заявила Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также Екатерина подчеркнула, что она не получала спецпропуск в подарок от мужа, ведь у их семьи просто нет возможности на столь дорогие презенты.

"Я могу сказать только одно — мне муж пропуск не дарил. Мы — не кулаки! Все, кто на меня подписан, знают, что мы обычная украинская семья. Мы живем на съемной квартире, у нас кредитные машины. Что-что, а дарить пропуск это не для нашей семьи. Мой муж дает 80% благотворительных концертов еженедельно, но это не покажут, потому что это неинтересно. Моя шутка неуместна, она не должна была быть", — отметила Екатерина.

Виктор Павлик с женой попали в скандал из-за спецпропуска

Напомним, что громкий скандал разгорелся 16 мая, когда Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram видео с Южного моста в Киеве. В сторож жена певца похвасталась, что муж сделал ей подарок "для избранных" и подарил спецпропуск, позволяющий свободно передвигаться по столице даже во время действия комендантского часа.

Виктор Павлик подарил жене спецпропуск / Фото: instagram.com/repyahovakate

После негативной реакции в Сети блоггер удалила видео и поторопилась оправдаться за свой поступок. Екатерина заявила, что видео было просто неуместной шуткой. Впрочем, в полиции "шутку" не оценили также и изъяли у Павлика спецпропуск.

Скандал также повлиял и на карьеру певца – после таких новостей в Берлине организаторы приняли решение отменить концерт артиста.

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