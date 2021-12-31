Жена Виктора Павлика поздравила его с 56-летием трогательным видео

Екатерина сделала ролик с подборкой общих фотографий и видео.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова нежно поздравила его с днем рождения.

Сегодня, 31 декабря, исполнитель отмечает 56-летие. По этому случаю у себя в Instagram Екатерина разместила трогательный ролик, состоящий из общих фото и видео. Кадры сопровождает трек Виктора Франковича "Кто, если не ты".

"Любимый наш папочка, с днем рождения! Ты лучший для нас! Твоя семья", — подписала видео Репяхова.

Как известно, сейчас семья наслаждается отдыхом на Западной Украине. Виктор с женой, маленьким сыном и тещей проводят досуг в Буковеле. Там Павлик и отметит день рождения и Новый год.

Поклонники супругов приобщились к поздравлениям и оставили много приятных слов под сообщением: "счастье вам и вашей семье! Вы так похожи! Класс! Берегите друг друга! С наступающим вас", "Поздравляю от чистого сердца. Пусть ваша любовь будет длиться много-много лет! И ваши глаза сияют счастьем и гармонией ежеминутно в вашей жизни! Вы прекрасная пара!".

Читайте также: