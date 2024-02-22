Жена Виктора Павлика пожаловалась, что ее 62-летней маме в третий раз отказали в выплате пенсии

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова – пожаловалась, что ее маме в третий раз отказали в выплате пенсий.

Избранница исполнителя в своем Instagram поделился, что его родному человеку уже 62 года, и она – пенсионного возраста. Однако уже в третий раз мама Репяховой не может получить выплаты.

"Мою маму сегодня огорчила одна новость. Ей в третий раз отказали…Как думаете, в чем? Маме 62 года и у нее нет пенсии. Хотя она работала большесть жизни", — поделилась блогерша.

Екатерина Репяхова с мамой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как поделилась Репяхова, в Пенсионном фонде при оформлении пенсии постоянно чего-то не хватает в документах. Третий раз маме блогерки отказали в выплатах из-за того, что не было определенной печати, которую должны были поставить еще в 1985 году.

"Маме три раза отказали в пенсии, потому что все время им чего-то не хватает. На этот раз не хватает печати, которую должны были поставить в 1985 году в отделении народного образования. Моя мама — учитель математики", — пожаловалась блогерша.

Мама Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее Екатерина Репяхова рассказывала о своих проблемах со здоровьем, от которых она страдает уже полгода. Блогерша призналась, что ее мучает и почему она должна обратиться за помощью к специалистам.

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