Жена Виктора Павлика пожаловалась, как он ее обидел: "Видимо, не заслуживаю или не влюблен"

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова – пожаловалась, как муж ее оскорбил.

Наболевшим Катя поделилась с подписчиками в Instagram. Избранница исполнителя пожаловалась, что возлюбленный в День святого Валентина не порадовал ее цветами. Репяхова добавила, что даже намекала на букет Виктору Павлику, однако тот не понял.

Это очень огорчило Екатерину, поэтому они даже поссорились с певцом. В фотоблоге блогерша показала их переписку.

Переписка Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я супер, если не считать, что все девушки сегодня (14 февраля - прим. ред.) получили цветы, только не я. Видимо, не заслуживаю или ты уже не влюблен", – выразила Екатерина свое недовольство мужу.

Похоже, что Виктор Павлик понял претензию жены. Он извинился перед возлюбленной, а также пообещал, что обязательно исправится и порадует ее цветами.

А вот шоумен Владимир Остапчук не забыл подарить 23-летней жене букет в День святого Валентина. Екатерина Полтавская показала, какой еще сюрприз устроил ей шоумен и как они вместе провели праздник.

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