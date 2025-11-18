Жена Виктора Павлика пожаловалась на неудачные попытки забеременеть во второй раз: "Это жестоко"

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Жена певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репяхова - пожаловалась на неудачные попытки забеременеть.

Уже несколько лет супруги пытаются снова стать родителями, но пока безуспешно. А недавно же Екатерина Репяхова почувствовала симптомы беременности. Наконец, блогерша решилась сделать тест. Однако, вместо желанных двух полосок, она заметила только одну.

"Представьте себе ситуацию: у меня задержка три дня при идеальном цикле. У меня просто не бывает задержек никогда. И я никогда не делаю тест, чтобы не расстраиваться. Но на этот раз я решила сделать. Это жестоко...", - пожаловалась Екатерина.

И все же блогерша не теряет надежды, что еще станет мамой во второй раз. Избранница исполнителя предполагает, что сейчас просто не время для этого, мол, все ее внимание больше нужно четырехлетнему сынишке Мише. Также Екатерина Репяхова отметила, что как и у нее, так и у Виктора Павлика, все анализы в норме.

"Может, не судьба, может, надо идти на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение - прим. ред.). При том, что все анализы и обследования идеальные у обоих. Врач сказала, что у 20-летних нет такой хорошей картинки, как у Виктора Павлика по анализам. Возможно, я еще Мише нужна в полной мере", - говорит блогерша.

Отметим, у Виктора Павлика и Екатерины Репяховой есть общий сын Миша. Также у певца от предыдущих отношений есть дети - сын Александр и дочь Кристина. К сожалению, в 2020 году артист потерял сына Павла. Парень умер от рака в возрасте 21 года. Недавно хейтеры затронули тему покойного сына певца, но Екатерина Репяхова не стала молчать и резко им ответила.