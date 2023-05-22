Жена Виктора Павлика пожаловалась на плохое самочувствие: "Не ем пять дней"

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В сторис в Instagram блогерша рассказала, что уже несколько дней чувствует себя бессильной и почти ничего не ест. Из-за потери аппетита Екатерина даже не могу долго держать на руках годовалого сына и быстро устает. Более того, по словам Екатерины, сегодня ей стало плохо прямо посреди улицы.

"Пять дней я не ем ничего совсем. До такой степени, что уже не могу поднять Мишу, который весит 15 кг. Сегодня меня скрутило просто на улице, не могла встать с асфальта Поэтому ем через силу", - поделилась жена певца.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Чтобы не запускать свое состояние, блогерша по силам заставила себя поесть хоть что-то. Однако аппетит вернуть пока не удается.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Фаны блоггерши предположили, что так на ее здоровье мог повлиять недавний скандал со спецпропуском, разгоревшийся вокруг звездной семьи после видео Екатерины с Южного моста. Напомним, что на днях Павлик с женой показались на стратегическом объекте в столице и похвастались на камеру пропускным документом, после чего в Сети разгорелся скандал. Документ у певца уже изъяли сотрудники полиции.

Ранее Екатерина Репяхова также высказалась о том, что у ее мужа изъяли спецпропуск правоохранители.

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