Жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Мучаюсь уже полгода"

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова – пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram Катя поделилась, что уже полгода ее беспокоит боль в плече, которая возникла после того, как она начала заниматься плаванием. Блогерша надеялась, что проблема пройдет, однако этого не произошло.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"У меня есть одна проблема, с которой мучаюсь уже полгода. Сколько занимаюсь плаванием, столько у меня и болит плечо. В один момент я даже подумала, что неужели я должна оставить плавание, мне же так нравится… Честно сказать, я просто ждала, что оно пройдет. Но чуда не произошло", — поделилась жена Павлика.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша пошла к врачу, чтобы выяснить, из-за чего возникает боль и как с ней справиться. Оказалось, что у Екатерины в детстве была проблема с левой рукой, из-за которой она была частой гостьей в травмпункте.

"Я наконец дошла к врачу. Первое, что он у меня спросил, не было ли раньше травм. И тут я вспоминаю, что у меня в детстве постоянно выпадала именно левая рука. Травмпункт был привычным местом для родителей. Мне много раз вправляли ту руку. ", — вспомнила Репяхова.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

В конце концов Екатерина в больнице прошла осмотр, после чего ей назначили специальные тренировки с врачом-реабилитологом. Блогерша надеется, что занятия ей помогут, а боль вскоре исчезнет.

"С моим плечом мне рекомендована кинезиотерапия. Тренировки не просто с тренером, а с врачом-реабилитологом. Кинезиотерапия – это упражнения не такие, как в тренажерном зале. Не чувствуется скованность и усталость в теле, чувствуешь легкость, приток энергии и самое главное то, что болело – уже не болит", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно певица Оля Полякова рассказала о проблемах со здоровьем у старшей дочери. К слову, Машу даже пришлось госпитализировать в больницу.

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