Жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемных соседей в отеле в Житомире: "Я в шоке"

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в гостинице.

Исполнитель отправился в концертный тур по городам Украины, который начался с Житомира. Там певец с семьей и тещей остановился в отеле.

В сторис в Instagram Екатерина поделилась, что им очень не повезло с соседями. Люди в номере напротив устроили громкую вечеринку после 22 часов — они были пьяны, громко кричали, ругались и курили в номере, что запрещено в отеле. В это время мама блогерши вместе с годовалым сыном супругов пытались заснуть.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Муж звонит по телефону в гостиницу, есть проблема. Мама позвонила пожаловалась", — рассказала жена Павлика.

Певец позвонил по телефону на рецепцию и попросил администрацию гостиницы, что-то сделать с этими постояльцами. Однако после того, как супруги вернулись в гостиницу с ужина, их ждали еще одни громкие соседи. На их этаже одна пара не стеснялась слишком громко заниматься любовью.

"Слышно в нашем номере через дверь. Я в шоке", — рассказала Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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