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Жена Виктора Павлика приобрела в кредит элитное авто стоимостью более 1,8 миллиона гривен

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1872
Время на прочтение
1 мин
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Жена Виктора Павлика приобрела в кредит элитное авто стоимостью более 1,8 миллиона гривен

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Первый вклад Екатерина уже внесла.

Жена певца Виктора Павлика, блогерша и бизнесвумен Екатерина Репьяхова, поделилась с подписчиками радостной новостью.

Знаменитость наконец-то приобрела новенькую машину. Как рассказала Катя, авто она купает в кредит. Впрочем, первый взнос, а это 60% от общей суммы, блогерша уже сделала.

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Знаменитость поделилась, что кредит она берет на три года. Однако Катя планирует много работать, чтобы выплатить его уже через год.

"Беру кредит на три года. Но планирую его закрыть через год. Буду усердно работать", — отметила Катя.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

В общем, авто Репьяховой стоит 50 тысяч долларов. Если эту сумму перевести по нынешнему курсу в гривны, это более 1,8 миллиона.

Это точно не Audi Q8 / © instagram.com/repyahovakate
Это точно не Audi Q8 / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впрочем, сам автомобиль Катя пока не спешит показывать.

Напомним, недавно и сам Виктор Павлик приобрел новый автомобиль. Певец обзавелся белым Land Rover, который он забрал из салона.

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Дата публикации
Просмотры
1872
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