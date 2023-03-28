Жена Виктора Павлика призналась, что предлагала мужу изменить внешность: "Чтобы он был младше"

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова отважилась на пластическую операцию, несмотря на то, что исполнитель был против любых операций и изменений в жене.

На фоне изменений в себе блогерша заговорила о том, что стоило бы сделать ее мужу из косметологических процедур.

"Конечно, ему тоже нужно кое-что менять. Вот например, он уже лысый. Если он пострижется полностью, то пусть, а так получается, что где-то волосы есть, а где-то уже лысый. Ему уже предлагали и уколы, и пересадку волос сделать. Ему даже по рекламе предлагали, без оплаты, но он не согласился. И еще подтяжечку ему бы сделала, чтобы он был молодее, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой", — сказала Екатерина в интервью "Слава+".

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впрочем, по словам блогерши, Виктор Франкович точно не согласится ни на какие изменения во внешности, а тем более на пластические операции. Певец придерживается принципов, что внешность должна быть естественной. Екатерина уважает мнение своего мужа, поэтому не давит на него.

"Он мне показал фото какого-то гитариста очень старого, сморщенного, и сказал: "Вот я буду, как он, я так хочу, чтобы все было естественно". Но я не против, я не буду настаивать. Я прошу и мне не указывать, что делать, и при этом я могу сказать свое мнение, и все на этом мы закончили", — сказала Репяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова с сыном / Фото: instagram.com/mish.apavlik

Ранее Екатерина Репяхова впервые показала, как выглядит ее нос после пластической операции.

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