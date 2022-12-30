Жена Виктора Павлика призналась, почему не захотела брать фамилию певца

Блогерша оставила девичью фамилию.
Жена Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, почему решила не менять фамилию.
В своем блоге в Instagram возлюбленная певца ответила на вопрос, который ей задали ее поклонники. Так, Екатерина поделилась, что во время регистрации брака решила оставить свою фамилию.
Как объяснила поклонникам Екатерина, она не захотела становиться госпожой Павлик только потому, что для этого необходимо изменить кучу документов.
"Я по своей фамилии. Только потому, что надо менять много документов. Если кто-то это сделает за меня, готова поменять", — ответила супруга певца.
Напомним, недавно Екатерина Репяхова поделилась архивной фотографией, на которой 11-летняя позирует рядом с будущим мужем на одном из его концертов.
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