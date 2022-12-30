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Жена Виктора Павлика призналась, почему не захотела брать фамилию певца

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
506
Время на прочтение
1 мин
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Жена Виктора Павлика призналась, почему не захотела брать фамилию певца

Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша оставила девичью фамилию.

Жена Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, почему решила не менять фамилию.

В своем блоге в Instagram возлюбленная певца ответила на вопрос, который ей задали ее поклонники. Так, Екатерина поделилась, что во время регистрации брака решила оставить свою фамилию.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Как объяснила поклонникам Екатерина, она не захотела становиться госпожой Павлик только потому, что для этого необходимо изменить кучу документов.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я по своей фамилии. Только потому, что надо менять много документов. Если кто-то это сделает за меня, готова поменять", — ответила супруга певца.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова поделилась архивной фотографией, на которой 11-летняя позирует рядом с будущим мужем на одном из его концертов.

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Дата публикации
Просмотры
506
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