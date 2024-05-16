Жена Виктора Павлика расплакалась и пожаловалась на трудные времена в их семье: "Должна быть сильной"

Жена украинского певца Виктора Павлика – блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова – заставила своих подписчиков очень сильно волноваться за их семью.

Избранница исполнителя вышла в сторис со слезами на глазах. Екатерина призналась, что их семья сейчас переживает тяжелые времена. Однако пока что она не может вдаваться в детали и рассказывать, что же у них произошло.

"Не могу вам передать, какие сложные времена проживает наша семья. Но и остается что-то положительное в этой жизни", – поделилась Репяхова.

Пост Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Заплаканная Екатерина лишь добавила, что сейчас ей приходится быть сильной, как никогда: "Знаю, что должна быть сильной".

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репяхова впервые рассказала о расстройстве, которое врачи диагностировали у их с Виктором Павликом 2-летнего сына. Блогерша также назвала диагноз и рассказала, как будет проходить лечение.

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