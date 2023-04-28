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Жена Виктора Павлика рассекретила, какие пластические операции сделает в будущем

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Жена Виктора Павлика рассекретила, какие пластические операции сделает в будущем

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерину впереди ждут еще минимум две операции.

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, призналась, что планирует в своей внешности в будущем изменить.

В частности, Катю впереди еще ждут две пластические операции, которые она решилась сделать. Блогерша планирует избавиться от "второго подбородка", поэтому ради этого врач вставит Екатерине имплант. К слову, Репьяхова в конце марта делала липофиллинг, но это не решило ее проблему.

Екатерина Репьяхова показывала результат липофиллинга / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова показывала результат липофиллинга / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также бизнесвумен решилась на маммопластику. Однако ложиться под нож пластического хирурга Катя пока не спешит, ведь планирует еще рожать второго ребенка.

"Липофиллинг не решает проблему на 100%. Врач сразу об этом сказал. Для того, чтобы совсем избавиться от подбородка, нужно ставить имплант. Я это сделаю, когда буду делать грудь", — поделилась блогерша.

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, в конце марта Екатерина сделала себе липофиллинг подбородка и ринопластику. Бизнесвумен уже сравнивала фото до и после операции и показывала результат.

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Дата публикации
Просмотры
122
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