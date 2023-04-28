Жена Виктора Павлика рассекретила, какие пластические операции сделает в будущем

Катерину впереди ждут еще минимум две операции.
Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, призналась, что планирует в своей внешности в будущем изменить.
В частности, Катю впереди еще ждут две пластические операции, которые она решилась сделать. Блогерша планирует избавиться от "второго подбородка", поэтому ради этого врач вставит Екатерине имплант. К слову, Репьяхова в конце марта делала липофиллинг, но это не решило ее проблему.
Также бизнесвумен решилась на маммопластику. Однако ложиться под нож пластического хирурга Катя пока не спешит, ведь планирует еще рожать второго ребенка.
"Липофиллинг не решает проблему на 100%. Врач сразу об этом сказал. Для того, чтобы совсем избавиться от подбородка, нужно ставить имплант. Я это сделаю, когда буду делать грудь", — поделилась блогерша.
Напомним, в конце марта Екатерина сделала себе липофиллинг подбородка и ринопластику. Бизнесвумен уже сравнивала фото до и после операции и показывала результат.
Читайте также: