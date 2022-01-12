Жена Виктора Павлика рассекретила, кто в их семье больше зарабатывает

Жена Виктора Павлика рассекретила, кто в их семье больше зарабатывает

Избранница артиста развивает свой блог, а также работает концертным директором мужа.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, у любимой артиста поинтересовались, кто же в их семье зарабатывает больше.

К слову, Екатерина развивает свой блог, который приносит ей неплохой доход, а также работает концертным директором своего мужа.

Впрочем, Виктор Павлик пока что зарабатывает больше, чем его жена.

Екатерина Репьяхова рассказала о своем заработке / instagram.com/repyahovakate

"Муж больше зарабатывает, чем я. Но еще немного, и я его догоню", — добавила Екатерина.

Напомним, в настоящее время влюбленные выплачивают кредит за квартиру, которую артист приобрел в браке с бывшей женой. Впрочем, они планируют вскоре закрыть этот вопрос и начать накапливать средства на собственное жилье.

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