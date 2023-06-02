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Жена Виктора Павлика рассказала, из-за чего ухудшилось его здоровье: "Может придется делать операцию"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
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Жена Виктора Павлика рассказала, из-за чего ухудшилось его здоровье: "Может придется делать операцию"

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Пять лет назад у артиста была какая-то травма, давшая знать о себе сейчас.

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова поделилась подробностями о том, что происходит с его здоровьем.

В сторис своей страницы в Instagram Репяхова рассказала, что Виктор Франкович сделал МРТ, которое показало, что о себе дала знать его старая травма на руке. Павлику назначили ультраволновую терапию, и если она не поможет, придется делать операцию.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Виктор Франкович вчера сделал МРТ, сегодня был у врача. Сказали, что ситуация непростая. Какая-то была у него травма лет пять назад. При чем резкая такая травма. И надо делать ультраволновую терапию, комбинированную. Если она не поможет, тогда делать операцию", – поделилась Репяхова.

Жена Виктора Павлика рассказала о его проблемах со здоровьем / © instagram.com/repyahovakate
Жена Виктора Павлика рассказала о его проблемах со здоровьем / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, на днях супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Блогерша рассказала, что у ее мужа проблемы с рукой – она настолько болит, что артист вообще может прекратить ее поднимать. Впрочем, что случилось с рукой Виктора Франковича, Екатерина тогда не рассказала.

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Дата публикации
Просмотры
343
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