Жена Виктора Павлика рассказала, из-за чего ухудшилось его здоровье: "Может придется делать операцию"

Пять лет назад у артиста была какая-то травма, давшая знать о себе сейчас.
Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова поделилась подробностями о том, что происходит с его здоровьем.
В сторис своей страницы в Instagram Репяхова рассказала, что Виктор Франкович сделал МРТ, которое показало, что о себе дала знать его старая травма на руке. Павлику назначили ультраволновую терапию, и если она не поможет, придется делать операцию.
"Виктор Франкович вчера сделал МРТ, сегодня был у врача. Сказали, что ситуация непростая. Какая-то была у него травма лет пять назад. При чем резкая такая травма. И надо делать ультраволновую терапию, комбинированную. Если она не поможет, тогда делать операцию", – поделилась Репяхова.
Напомним, на днях супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Блогерша рассказала, что у ее мужа проблемы с рукой – она настолько болит, что артист вообще может прекратить ее поднимать. Впрочем, что случилось с рукой Виктора Франковича, Екатерина тогда не рассказала.
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