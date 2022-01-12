Жена Виктора Павлика рассказала, как спасала его от алкоголизма и о его долгах

Жена Виктора Павлика рассказала, как спасала его от алкоголизма и о его долгах

Артист признался, что возлюбленная стала его спасением.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова пообщалась со своими подписчиками в Instagram и ответила на самые волнующие вопросы.

В частности, фаны поинтересовались у Екатерины, осознает ли Павлик, что она для него – глоток свежего воздуха и смысл нормальной семейной жизни.

На это Репяхова ответила, что Виктор Франкович не только отдает себе отчет, но и сказал, что если бы не Екатерина – его бы не было уже в живых. Избранница артиста призналась, что когда они встретились, у Павлика были серьезные проблемы с алкоголем:

"Конечно понимает. Его слова: "Я бы уже не жил, не встретив тебя". У Виктора были большие проблемы с алкоголем, доходящие до реанимаций. И последний раз ему сказали, что следующий раз может быть последним. И никого это глобально не интересовало. Он был один на один с этой проблемой", — отметила Екатерина.

instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Репяхова рассказала, что когда встретила Павлика, то у него было немало долгов:

"Когда я встретила мужа, у него был не один кредит. Сейчас мы все закрыли. Осталась квартира, в скором будущем закроем и этот вопрос. И наконец-то начнем копить на свое жилье", — поделилась Екатерина.

instagram.com/repyahovakate

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