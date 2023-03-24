Жена Виктора Павлика рассказала о неприятных последствиях пластической операции

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, поделилась с поклонниками, как чувствует себя после пластической операции.

Прошло три дня после того, как знаменитости совершили ринопластику и липофиллинг. Екатерина уже находит дома, но пока имеет неприятные ощущения. О своем самочувствии блогерша рассказала в сторис в Instagram.

"Третий день после операции и я чувствую себя гораздо лучше, чем вчера. Физически именно. Сегодня я уже даже пойду гулять, потому что в рекомендации написано, что надо больше ходить, чтобы отеки проходили", — рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

По словам Екатерины отек на лице постепенно сходит, а кровоподтеки становятся менее заметными. Однако жена Павлика совсем не ожидала, что после операции у нее будет так болеть и набухнет живот.

"Больше всего я не ожидала, что так долго и так сильно будет болот живот. Он тоже у меня с отеком. Он у меня в жизни не такой большой... и болит. Например, взять на руки Михасика, или что-нибудь взять к рук мне тяжело. Наклоняться тоже нельзя. Поэтому еще жду, когда живот перестанет болеть. Пью обезболивающие 2-3 раза в сутки", — поделилась блогерша.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что Екатерина Репяхова решилась лечь под нож пластического хирурга, потому что давно мечтала о хорошем носе и подбородке. Для того чтобы сделать липофилинг жене певца пришлось брать жировую ткань из живота. Блогерша показала, как выглядела сразу после операции.

Читайте также: