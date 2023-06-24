Жена Виктора Павлика рассказала о проблемах со здоровьем у певца: "Возраст дает о себе знать"

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем мужчины.

На своей странице в Instagram блогерша поделилась кадрами по дороге в больницу и рассказала поклонникам, что произошло с артистом. Предваряя сообщения хейтеров, 29-летняя жена певца пошутила, что этот возраст Павлика дает о себе знать.

"Едем с мужем в больницу. Его возраст дает о себе знать. Но я все равно его люблю", — написала блогерша.

Екатерина Репяхова рассказала об ухудшении здоровья Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как рассказала Екатерина, Виктор Франкович начал жаловаться на головокружение во время посещения бани.

"Муж пожаловался, что в бане после того, как прыгает в холодную воду и выходит (после контраста), земля уходит из-под ног и в глазах темнеет", — рассказала супруга Павлика.

Екатерина Репяхова рассказала об ухудшении здоровья Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

В больнице певец прошел несколько обследований, в ходе которых врачи определили, что у него есть атеросклеротические бляшки.

"Делали дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов. Не пил кофе утром, не курил. А какие-то атеросклеротические бляшки есть", — поделилась Екатерина.

Виктор Павлик прошел обследование в больнице / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик прошел обследование в больнице / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также Репяхова рассказала о том, как сейчас чувствует себя Виктор Павлик после травмы. Как ранее делилась блоггерша, о себе дала знать его старая травма на руке. Тогда артисту назначили ударно-волновую терапию, которая должна была облегчить его состояние. Однако, по словам супруги певца, сейчас результата нет.

"Больет так же. Пока ударно-волновая терапия не помогает", — ответила фанам Екатерина.

Екатерина Репяхова рассказала об ухудшении здоровья Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте также: