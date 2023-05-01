Жена Виктора Павлика рассказала о результатах обследования годовалого сына из-за задержки речи

Жена исполнителя Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, вместе с годовалым сыном Михаилом обратилась за помощью к врачу.

Причиной обращения семьи к специалисту стали задержка речи у мальчика. Екатерина с сыном уже побывала в неврологе, однако он советовал пройти дополнительное обследование.

Сначала молодая мама предполагала, что у Михаила может быть серная пробка в ушках, поэтому обратилась к Лору.

"Я уже думаю, может у Миши серная пробка, которая делает понижение слуха (а значит и задержку). Потому что когда-то у нас было много серы, если вы помните, Миша все время лез в ушки. И сейчас трогает", — поделилась Екатерина.

Екатерина Репяхова с сыном обратилась к врачу / Фото: instagram.com/repyahovakate

Семья уже исключила врожденные заболевания, ведь сразу в пологом Михаиле сразу проверяли слух.

Екатерина Репяхова с сыном обратилась к врачу / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как рассказала блогерша, обследование лора также не показало отклонения. Слух мальчика проверил узкий специалист сурдолог.

"Никаких пробок... Никакой серы... И никаких опасных аденоидов... А слух проверяет сурдолог", — поделилась жена Павлика.

Екатерина Репяхова с сыном обратилась к врачу / Фото: instagram.com/repyahovakate

Предварительно Михаилу поставили диагноз – специфическое расстройство речевой артикуляции.

Екатерина Репьяхова с сыном обратилась к врачу / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, о проблемах со слухом у сына Екатерина рассказала недавно. По словам жены Павлика, мальчик не реагирует на обращение и не торопится разговаривать.

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