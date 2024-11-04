Жена Виктора Павлика растрогала поздравлением мужа с особым праздником: "Нам 9 лет"

Пара поделилась романтическим контентом в годовщину знакомства.
Жена певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова – рассказала о празднике в семье.
4 ноября пара празднует девятую годовщину знакомства. По этому случаю Екатерина в своем фотоблоге поделилась трогательным черно-белым видео. В ролике она предстает вместе с мужем в просторной фотостудии. Влюбленные продемонстрировали свои чувства объятиями и поцелуями. В свою очередь бизнесвумен пообещала мужу быть хранительницей их любви.
"Нам 9 лет. Я всегда буду беречь нашу любовь", — обратилась к возлюбленному Репьяхова.
Также возлюбленная певца показала их романтический кадр со свадьбы, которую они отыграли весной этого года после четырех лет официального брака. На изображении супруги целуются в живописном саду.
Подписчики звездной пары уже поздравили ее с особым праздником и пожелали счастья.
- Вы великолепны! Счастья вам!
- Очень чувственно
- Счастья Вашей семье. Будьте всегда счастливы
- Вы отличная пара. Счастья вам
Напомним, недавно "мама" Верки Сердючки Инна Билоконь впервые за длительное время показала своего мужа-красавца и как с ним время проводит.
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