Жена Виктора Павлика растрогала поздравлением мужа с особым праздником: "Нам 9 лет"

Жена певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова – рассказала о празднике в семье.

4 ноября пара празднует девятую годовщину знакомства. По этому случаю Екатерина в своем фотоблоге поделилась трогательным черно-белым видео. В ролике она предстает вместе с мужем в просторной фотостудии. Влюбленные продемонстрировали свои чувства объятиями и поцелуями. В свою очередь бизнесвумен пообещала мужу быть хранительницей их любви.

"Нам 9 лет. Я всегда буду беречь нашу любовь", — обратилась к возлюбленному Репьяхова.

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Также возлюбленная певца показала их романтический кадр со свадьбы, которую они отыграли весной этого года после четырех лет официального брака. На изображении супруги целуются в живописном саду.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Подписчики звездной пары уже поздравили ее с особым праздником и пожелали счастья.

Вы великолепны! Счастья вам!

Очень чувственно

Счастья Вашей семье. Будьте всегда счастливы

Вы отличная пара. Счастья вам

Напомним, недавно "мама" Верки Сердючки Инна Билоконь впервые за длительное время показала своего мужа-красавца и как с ним время проводит.

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