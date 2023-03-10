Жена Виктора Павлика решилась изменить внешность: "Муж не будет разговаривать со мной"

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова рискнула пойти на популярную процедуру красоты.

Блогерка долго решалась изменить внешность, да еще муж был против таких экспериментов жены. В сторис в Instagram Екатерина пошутила, что после такого Виктор откажется с ней разговаривать.

"Сегодня меня ждет одна процедура. В первую очередь будет в шоке мой муж и не исключительно, что он не будет со мной разговаривать, или даже разведется. По крайней мере, он так говорил. Он еще не знает", — заинтриговала подписчиков Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Позже Екатерина рассекретила, что все же решила увеличить губы с помощью уколов красоты. Весь процесс перевоплощения блоггерша также показала своим фанам.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Сначала Екатерина опасалась, что губы будут слишком большими, но в конце концов осталась довольна результатом работы мастера.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Жаль, что многие считают, что увеличение губ — это сразу утка-стайл. Если подходить с умом и хорошим специалистом — это может быть очень хорошо", — поделилась Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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