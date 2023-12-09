Жена Виктора Павлика резко ответила на хейт, что вышла за него из-за денег и шокировала суммой своего кредита

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова резко ответила на упреки юзеров, что вышла замуж за музыканта из-за денег.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Репяхова разместила скрин с гневным комментарием от подписчицы, в которой та написала: "Капец. Батя и дочь. Ну это жесть какая-то, как деньги надо любить".

Екатерина с юмором отреагировала на такой комментарий, и отметила, что "так любит деньги", что практически сама себе все оплачивает:

"Так люблю деньги, что сама себе оплачиваю кредит на машину. Живу в съемной квартире и работаю на трех работах", – ответила юзеру Репяхова, а вместе с тем показала, сумму кредита, которую ей придется выплачивать в ближайшие годы.

Жена Виктора Павлика показала свой кредит / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также супруга Виктора Павлика рассекретила, что водит автомобиль с 2018 года. И призналась, что ее первый автомобиль Smart 1999 ей подарил муж. В кредит же блогерша себе сейчас взяла машину Audi Q3 Sportback.

Жена Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, месяц назад жена Виктора Павлика похвасталась первым за семь лет подарком от мужа. Репяхова призналась, что была удивлена подарком и даже приятно шокирована.

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