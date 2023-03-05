Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки, что муж не может ее обеспечить

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1101
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки, что муж не может ее обеспечить

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина также призналась, кто в их семье больше зарабатывает.

Жена певца Виктора Павлика – блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова – не на шутку разозлилась из-за комментариев хейтеров.

В частности, время от времени Катя натыкается в соцсетях на комментарии, что ей приходится работать, ведь якобы муж не может ее и сына обеспечить. В Instagram-stories блогерша ответила на такие упреки и расставила все точки над "і".

По словам Екатерины, Павлик зарабатывает в разы больше, чем она. Певец полностью обеспечивает ее и сына, а также помогает детям от предыдущих браков. Кроме того, исполнитель донатит на ВСУ.

"Он зарабатывает больше меня даже не в два раза. И обеспечивает семью полностью. И детям своим помогает, и ВСУ, и простым людям, которые ему пишут в личные сообщения. Конечно, моя цель зарабатывать не меньше него, но пока так ", – объяснила Екатерина.

Екатерина Репяхова не на шутку разозлилась из-за хейтеров / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова не на шутку разозлилась из-за хейтеров / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша добавила, что Виктор Павлик даже может решить такие вопросы, которые за деньги не решить. А хейтерам Репяхова посоветовала следить за своим носом.

"Самое главное, что моего мужа уважают повсюду! Есть вопросы в жизни, которые даже за деньги не решить, а мой муж их решит! Извиняюсь за это хвастанье, но достали те хейтеры. И откуда повылазили", — добавила Катя.

Екатерина Репяхова не на шутку разозлилась из-за хейтеров / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репяхова не на шутку разозлилась из-за хейтеров / Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1101
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация