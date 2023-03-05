Жена Виктора Павлика резко ответила на упреки, что муж не может ее обеспечить

Екатерина также призналась, кто в их семье больше зарабатывает.

Жена певца Виктора Павлика – блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова – не на шутку разозлилась из-за комментариев хейтеров.

В частности, время от времени Катя натыкается в соцсетях на комментарии, что ей приходится работать, ведь якобы муж не может ее и сына обеспечить. В Instagram-stories блогерша ответила на такие упреки и расставила все точки над "і".

По словам Екатерины, Павлик зарабатывает в разы больше, чем она. Певец полностью обеспечивает ее и сына, а также помогает детям от предыдущих браков. Кроме того, исполнитель донатит на ВСУ.

"Он зарабатывает больше меня даже не в два раза. И обеспечивает семью полностью. И детям своим помогает, и ВСУ, и простым людям, которые ему пишут в личные сообщения. Конечно, моя цель зарабатывать не меньше него, но пока так ", – объяснила Екатерина.

Екатерина Репяхова не на шутку разозлилась из-за хейтеров / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша добавила, что Виктор Павлик даже может решить такие вопросы, которые за деньги не решить. А хейтерам Репяхова посоветовала следить за своим носом.

"Самое главное, что моего мужа уважают повсюду! Есть вопросы в жизни, которые даже за деньги не решить, а мой муж их решит! Извиняюсь за это хвастанье, но достали те хейтеры. И откуда повылазили", — добавила Катя.

Екатерина Репяхова не на шутку разозлилась из-за хейтеров / Фото: instagram.com/repyahovakate

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