Жена Виктора Павлика роскошным сюрпризом поздравила его с 60-летием

Виктор Павлик / © instagram.com/viktorpavlik

В украинского певца Виктора Павлика 31 декабря особенный праздник.

У артиста в этот день день рождения. Более того, в этом году у исполнителя еще и юбилей. Ему исполняется 60 лет. Жена Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репяхова - ответственно отнеслась к празднику. Она одной из первых поздравила мужа с юбилеем и подготовила ему роскошный сюрприз.

Утром Екатерина украсила дом гелевыми воздушными шариками, среди которых была и гитара (неизменный атрибут Виктора Павлика на сцене), и цифра 60. Жена исполнителя все это подготовила, пока он спал.

Жена Виктора Павлика к его дню рождения украсила дом / © instagram.com/viktorpavlik

"Маэстро еще спит, а я уже жду", - делилась Екатерина.

Но самый главный сюрприз ждал Виктора Павлика впереди. Жена артистка привезла его в фотостудию, где была композиция в виде цифры 60. Она полностью была сделана из фотографий. Там Екатерина собрала различные снимки, на которых были запечатлены одни из самых ярких событий в жизни певца.

Виктор Павлик с женой и сыном / © instagram.com/viktorpavlik

"Наш самый лучший и самый дорогой папочка и муж. Будь, пожалуйста, прежде всего здоров, а все остальное мы точно сможем вместе. Мы безгранично тебя любим, благодарны тебе за все и всегда рядом. Всегда твоя семья - Катя и Михасик", - адресовала мужу блогерша.

Виктор Павлик с женой и сыном / © instagram.com/viktorpavlik

Напомним, недавно семья Виктора Павлика пережила нелегкие события. В ночь на 27 декабря во время ужасного обстрела Киева в их ЖК состоялся вражеский "прилет".