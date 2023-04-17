Жена Виктора Павлика с годовалым сыном была вынуждена обратиться к неврологу

Жена исполнителя Виктора Павлика, блоггер Екатерина Репяхова, рассказала, что им пришлось обратиться к врачам относительно здоровья годовалого сына Михаила.

Некоторое время Екатерина не выходила на связь с подписчиками, а позже рассказала в сторис в Instagram, что в это время они посетили невролога. Причиной обращения к врачу стала задержка речи у мальчика, которому уже летом исполнится два года.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Больше часа было у врача. Общались. Нас ждет путь коррекции задержки речи: консультация лора, дефектолога-логопеда, психолога, электроэнцефалограмма и другие анализы, — поделилась Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Причин таких нарушений может быть много, поэтому поклонники поинтересовались, не обнаружили ли у Михаила аутический спектр. На что Екатерина ответила, что, к счастью, нет.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее Екатерину обвинили в том, что она не занимается воспитанием годовалого сына. На это блоггер эмоционально отреагировала и ответила хейтерам.

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