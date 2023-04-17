Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена Виктора Павлика с годовалым сыном была вынуждена обратиться к неврологу

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1030
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена Виктора Павлика с годовалым сыном была вынуждена обратиться к неврологу

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/mish.apavlik

Мальчику необходимо пройти важное обследование.

Жена исполнителя Виктора Павлика, блоггер Екатерина Репяхова, рассказала, что им пришлось обратиться к врачам относительно здоровья годовалого сына Михаила.

Некоторое время Екатерина не выходила на связь с подписчиками, а позже рассказала в сторис в Instagram, что в это время они посетили невролога. Причиной обращения к врачу стала задержка речи у мальчика, которому уже летом исполнится два года.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Больше часа было у врача. Общались. Нас ждет путь коррекции задержки речи: консультация лора, дефектолога-логопеда, психолога, электроэнцефалограмма и другие анализы, — поделилась Екатерина.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Причин таких нарушений может быть много, поэтому поклонники поинтересовались, не обнаружили ли у Михаила аутический спектр. На что Екатерина ответила, что, к счастью, нет.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее Екатерину обвинили в том, что она не занимается воспитанием годовалого сына. На это блоггер эмоционально отреагировала и ответила хейтерам.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1030
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация