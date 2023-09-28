Жена Виктора Павлика с юмором ответила на хейт из-за большой разницы в возрасте с мужем

Блогерша пошутила над комментаторами, которые сравнивают их с "отцом и дочерью".

Жена и концертный директор певца Виктора Павлика — Екатерина Репяхова — показала, как их с мужем критикуют из-за большой разницы в возрасте.

К слову, пара вместе уже не один год. У влюбленных разница в возрасте почти 30 лет. Правда, их это совсем не волнует, в отличие от пользователей Сети. Время от времени Екатерину упрекают в фотоблоге, что Виктор Павлик слишком взросл для нее. Более того, супругов сравнивают с "отцом и дочерью".

Репяхова не стала это терпеть и ответила хейтерам. Блогерша посоветовала критикам успокоиться. Они уже не один год вместе, а мнение комментаторов не влияет на их отношения.

"Мы проживаем нашу девятую осень! А люди все никак не угомонятся", — резко ответила Екатерина.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша также опубликовала фото Виктора Павлика, где он в кожаной куртке и шлеме сидит на байке. Катя в шутку добавила: "Такой уж у меня папа, что поделаешь".

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно влюбленные вместе побывали на светском мероприятии в Киеве. Екатерина для события выбрала игривое мини-платье с перьями, а вот Виктор Павлик – официальный костюм.

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