Жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию и поделилась первыми кадрами из больницы

Блогерша отважилась на хирургическое вмешательство.
Жена певца Виктора Павлика и его менеджер Катерина Репяхова сделала пластическую операцию.
Блогерша решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту – сделала ринопластику и липофилинг подбородок. Первыми кадрами из больницы Екатерина поделилась в сторис в Instagram.
"Моя мечта сбылась. Плачи от счастья. Сегодня мне сделали ринопластику и липофиллинг подбородка", — поделилась Репяхова.
Павлик, кстати, был категорически против каких-либо вмешательств во внешность жены, но Екатерина все же решила сделать по-своему.
"Шок-контент. Катины подписчики, если бы не вы, я бы не выжил. Посмотрите, это кино... "Франкенштейн", — сказал в блогерше певец.
После операции Екатерина также показала свой живот, из которого врачи брали жировую ткань для операции на подбородке. Лицо жены Павлика тоже пока выглядит опухшим, а под глазами сильные синяки.
"Живот тоже немного болит. Отсюда брали жир и ставили в подбородок", — рассказала блогерша.
От наркоза Екатерина отошла без проблем, а вот, кстати, в состояние медицинского сна Екатерину погружали под песню мужа.
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