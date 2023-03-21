Жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию и поделилась первыми кадрами из больницы

Жена певца Виктора Павлика и его менеджер Катерина Репяхова сделала пластическую операцию.

Блогерша решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту – сделала ринопластику и липофилинг подбородок. Первыми кадрами из больницы Екатерина поделилась в сторис в Instagram.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Моя мечта сбылась. Плачи от счастья. Сегодня мне сделали ринопластику и липофиллинг подбородка", — поделилась Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Павлик, кстати, был категорически против каких-либо вмешательств во внешность жены, но Екатерина все же решила сделать по-своему.

"Шок-контент. Катины подписчики, если бы не вы, я бы не выжил. Посмотрите, это кино... "Франкенштейн", — сказал в блогерше певец.

Фото: instagram.com/repyahovakate

После операции Екатерина также показала свой живот, из которого врачи брали жировую ткань для операции на подбородке. Лицо жены Павлика тоже пока выглядит опухшим, а под глазами сильные синяки.

"Живот тоже немного болит. Отсюда брали жир и ставили в подбородок", — рассказала блогерша.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

От наркоза Екатерина отошла без проблем, а вот, кстати, в состояние медицинского сна Екатерину погружали под песню мужа.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

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