Жена Виктора Павлика шокировала, что отец подал на нее в суд: "Для моего папы меня не существует"

Екатерина призналась, что отец не общается с ней и даже не поздравил с рождением ребенка.

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова откровенно рассказала, что уже очень давно не общается со своим отцом.

Фаны поинтересовались у Екатерины, почему она почти никогда не показывает своего папу и видится ли мужчина со своим внуком, сыном Репяховой и Павлика Мишей.

"Папа никогда не видел Мишу и даже не поздравил с рождением сына. Хотя он меня в детстве очень любил и уговаривал маму родить ему третьего ребенка. Для моего папы меня больше не существует, я не знаю почему. Не спрашивайте. Если бы я знала, я бы ответила", – призналась Репьяхова.

Екатерина Репяхова рассказала о своем отце / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова рассказала о своем отце / Фото: instagram.com/repyahovakate

Также блогер рассказала, что последний раз общалась с отцом в контексте судебных дел. Он подал на Екатерину в суд и проиграл дело:

"Он меня с этим поздравил. Но я его простила. Честно. И всегда приду на помощь, если нужно будет", – добавила Екатерина.

Екатерина Репяхова рассказала о своем отце / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова рассказала о своем отце / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как известно, ранее Катерина Репяхова уже делилась, что у нее очень непростые отношения с отцом. По словам блогерши, ее семья имела деревообрабатывающее производство. Однако когда оно обанкротилось, отец резко прекратил общаться со своими детьми. Даже хотел отсудить у Екатерины квартиру, которая осталась в Днепре, откуда семья родом. Но Репяхова выиграла это дело.

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова прокомментировала, почему артист отказался от операции на сердце.

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