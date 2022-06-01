Жена Виктора Павлика со слезами показала, как с маленьким сыном в Украину возвращалась

Жена Виктора Павлика со слезами показала, как с маленьким сыном в Украину возвращалась

Певец Виктор Павлик, как и обещал, после благотворительных концертов в Европе вернулся в Украину.

Вместе с Виктором Павликом на родину вернулись его жена и концертный директор Екатерина Репяхова, годовалый сын Миша и теща. С началом полномасштабной войны РФ против Украины Екатерина Репяхова с мамой и сыном уехала за границу. Но наконец решила вернуться домой.

Фото: instagram.com/repyahovakate

На странице в Instagram Репяхова разместила видео, на котором показала, каким был путь в Украину. Как семья стояла на границе, как направлялась на запад Украины. Когда Екатерина очутилась на родной земле, она не сдержала слез.

Сейчас семья заехала в родное село Виктора Павлика в Тернопольской области — Теребовле. Здесь они навестили маму Виктора Франковича, которая очень соскучилась по маленькому внуку.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

А после этого они отправились в гостиницу. Дальше семья будет направляться в Киев.

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